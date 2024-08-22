مصطفى ميرغني: الحاصل للسودانيين بسبب حميدتي وعصابته ومن يدعمهم عليهم غضب من الله

واحد قالي بالله يا مصطفى الناس وصل بيها الحال لدرجة حمام و ما حمام

الزول ما يقدر يلقى طريقة يدخل الحمام

نعم يا أخي الحبيب

وصل الحال لذلك و أسوأ من ذلك بكثير

اتخيل قبل سقوط مدني

كان في بيوت الناس ما شايلاها لمن يجي الليل يضطر بعض أفراد البيت ينومو بره قدام باب البيت نساء و رجالا و أطفالا للضيق الذي حل بهم

ده قبل سقوط مدني وسنجة

فما بالك بعد ذلك

عادي تلقى بيت فيهو غرفتين فيهو ٢٥ فرد من أطفال ونساء ورجال

في ناس كتيرين جدا

بكونو قاعدين مع ناس بجو بالليل بس عشان ينومو و الصباح يمشي يتخارج

حياتو كلها من جبنه لجبنه و من ميدان لميدان

هذا غير الشح في الأكل

غالب الناس بتأكل وجبة واحدة لا يشبعون منها إلا أنهم يستشعرون بركة الله عليهم

و أسر كثيرة كانت تملك بيوت ملك الآن هم في المدارس نازحين و في الميادين العامة يفترشون الأرض،وبعضهم يمكث في المزارع المفتوحة و البلقى منهم خيمة ده وضعو كويس جدا

يقضون حاجتهم في العراء رجالا ونساء و يغتسلون في العراء

شفت موضوع التكاية ده بالنسبة لكثيرين جنة عديل انو يلقى ليهو صحن فول أو عدسية أو عدس خلال اليوم وكمان يأكلو من غير عيش و لو لقى عيش دي جنات عدن

الوضع سئ جدا

و قد يجي زول ناطي يقوليك لسه بتقولو بل بس

أي بنقول بل بس

لانو السبب في ده كلو الميليشيا

و لسه مصرين يشردو بقية الناس

و لسه مصرين ينهبو مال المواطن و يغتصبو عرضه

الحاصل للسودانيين ده كلو ماف زول سبب فيهو غير حميدتي وعصابته و من يدعمهم عليهم غضب من الله و رجز ربنا يأذاهم في الدنيا والآخرة

للأسف بعض من السودانيين أنفسهم ناهيك عن غير السودانيين ما عارفين الحقائق دي و بتعاملو مع بلدهم بسطحية جدا

و الوضع ده تضاعف سوءا بعد الفيضانات و السيول الأخيرة دي

و كلو ذلك لخير للسودان وأهله هذا ظننا في المولى عزوجل

الناس تتكاتف و تتعاون من له فضل مال فليعد به على من لا مال له

و أنا مصطفى ميرغني أي زول داير يعمل تكية داير يوزع حقائب تموينية داير يوزع قروش لناس محتاجين في أي مكان من السودان أنا جاهز يتواصل معاي بس

اللهم خلص الشعب السوداني من ميليشيا الإجرام و النهب في القريب العاجل …

مصطفى ميرغني