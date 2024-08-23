معتصم اقرع: غايتو في السودان قاعدين نتكلم عن المثقفين مجاز ساي

غايتو في السودان ده قاعدين نتكلم عن المثقفين مجاز ساي. مفروض بدل مثقفين نتكلم عن ثرثارين بتاعين حنك يجيدون رص الكلام . تلقي الواحد عندو أسطوانة كليشيهات واحدة وتافهة يلوك فيها ذاتها سنين بلا كلل ولا ملل. وكمان بنتكلم عن لبراليين برضو مجاز ساي. لانو ما يسمو بالليبراليين أصلا ما عندهم فكرة عن الليبرالية الكلاسيكية كفلسفة نظرية جادة أو كممارسة سياسية في نسختيها الأوروبية أو الامريكية. ديل ناس ساي، لا يسار ولا إسلاميين عشان كدة الخطاب السياسي ما لقا ليهم اسم فقال ليبراليين ربما لتخففهم من قيود الأخلاق التقليدية الموروثة ولافتتانهم بقشور الحضارة الغربية ودعايتها بدون أي وعي بطبيعة إنجازها العلمي والحقوقي والسياسي الحقيقي الضخم وشروطه مصحوبا بذهول تام عن جوانبها المظلمة.

معتصم اقرع