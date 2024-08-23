#الوجه_الآخر💔

قبل يومين وأنا قاعدة في جوازات العباسية من النجمة وسط الزحمة والكبسيبة منتظرة دوري …. كانن وراي أخوات سودانيات شكلهن قريبات بعض لأنهن ماسكتن من قعدنا وقطعن في الأسرة كلها فرداً فرداً 😅

فجأة واحدة فيهن قالت للتانية : ( المرة القدامنا دي تشبه داليا الياس)!… قامت التانية كتر خيرها قالت ليها زاجرة : (بالغتي لكن… إنتهيتي من داليا الياس… دي تشبة حليمة مرة كمال خالي)!!… وقهقهن حتي بانت نواجزهن 😅

أنا طبعاً سمعتهن وماسديت أضاني… ولملمتا كرامتي في صمت وإتعسمت قبلي وبلعت لساني وماقلت بِغم ولا تكرمت بأي ردة فعل أو تأكيد… الحقيقة لم أجد في نفسي الشجاعة لمواجهتهن بالحقيقة المرة… ونفسي الأمارة بالسوء قالت لي خليهن علي إعتقادهن الجميل🥲

النصيحة كنت مابتقابل…كالعادة غسلت وشي بي موية ومرقتا… ولابسة نظارتي الطبية الداساها منكم… والتصبغات تقول ياغربتي 🤣

دحين من هذا المنبر… بعتذر للأخت حسنة الظن دي… ولكل زول معتقد إني بشبه الصور أم فلاتر القاداكم بيها هنا… ولكل زول لاقاني وشعر بالصدمة والإحباط… للقايلني فارعة الطول وأنا عبارة عن (فُقمة) … وللقايلين الوش مراية وفي الحقيقة هو طربيزة لحام… وللماعارفين إني بمشي بالجلالة والركب والغضروف متورات نفسي 😭

نحن بالمناسبة أكعب منكم… موبوئين والحمد لله بالكدر والضغوط النفسية والمسؤوليات المرهقة… بنمرض ونشيخ ونتبهدل ويجي علينا وقت مِسيح ساي مابنتمسح الله يعلم… ماتفتكرونا عايشين في منتجعات وحولنا خدم وحشم… والله بنغسل العدة كل يوم… وبننضف ونطبخ ونكوي وحيلنا مهدود والحمد لله 😥

عموماً كان لاقيتوني فيس تو فيس في أي مكان وزمان ما تتفاجأوا وتقولوا ما كلمتكم

.. اللهم قد بلغت✋

المهم…. كان بتحكموا علينا بالشكل الفي الميديا…الترابة في خشمنا وخشمكم 🤭

د(اليا) س