البرهان يثني على دور مصر الرائد في دعم ومساندة السودان

عباس كامل فى بورتسودان.. اكثر من هدف..

رئيس المخابرات المصرية أكد حرص بلاده على أمن واستقرار السودان

الزيارة تاتي بعد أيامٍ من فشل مباحثات الحكومة والوفد الامريكي بالقاهرة

توقعات بايصال رسائل أمريكية عبر القيادة المصرية

تقرير_ محمد جمال قندول

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن القائد العام للقوات المسلحة ظهر أمس (الجمعة)، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، وذلك بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول احمد إبراهيم مفضل.

وتأتي زيارة كامل لبورتسودان المقر المؤقت للحكومة، بعد أيامٍ من فشل مباحثات كانت مقررةً بالعاصمة المصرية بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية بخصوص إنفاذ مخرجات جدة.

العلاقات الثنائية

واستعرض اللقاء بين الرئيس البرهان ومدير المخابرات المصري العلاقات “السودانية – المصرية” والتحديات التي تواجه البلدين الشقيقين.

واثنى البرهان دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائها بالسودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته، أكد رئيس المخابرات المصرية حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، متمنيًا بأن تُطوى صفحة الحرب سريعًا لوقف معاناة المواطن السوداني.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السفير العبيد المروح، ذهب إلى أنّ الزيارة تأتي في إطار تنشيط الأدوار التي أخذت تلعبها القاهرة بالملف السوداني مؤخرًا وأبرزها استضافتها لجلسة الحوار الـ”سوداني – سوداني”، وشروعها في ترتيب جلسةٍ أخرى للحوار بين الحكومة السودانية والأمريكية.

وتوقع المروح، أن تضع القاهرة المزيد من ثقلها الإقليمي لمعالجة الملف السوداني بعد أن سعت أطرافً أخرى لإبعادها عن هذا الملف خلال السنوات الماضية.

رسائل

بالمقابل، يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي النور أحمد النور، إنّ الفترة الماضية شهدت جهودًا مصرية كبيرة بشأن تحريك عملية السلام بالسودان، وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، وكان محور المهاتفة أزمتي “السودان وغزة”، كما استقبل السيسي بالعلمين قبل أيامٍ وزير الخارجية الأمريكي بلينكن وقطعًا استعرض اللقاء تفاصيل حرب السودان.

ورجّح المحلل النور أحمد النور نقل مدير المخابرات المصرية عباس كامل رسائل أمريكية إلى السودان عبر القيادة المصرية من أجل معالجة الخلافات التي تبطئ جهود الحل السلمي.

ويواصل النور في معرض الطرح قائلًا: إنّ رحلة عباس إلى بورتسودان، تعكس أنّ الإدارة الأمريكية باتت تعتمد على القوى الإقليمية التقليدية في معالجة قضايا المنطقة بدلًا عن التعامل المباشر معها.

ولا يستبعد محدّثي أن يكون لقاء البرهان مع كامل قد استعرض وجود السودانيين في مصر والتعقيدات التي تواجههم فيما يتعلق بالإقامات وتعليم أبنائهم بالمدارس والجامعات، مضيفًا: خاصةً وأنّ مصر قدمت أدوارًا كبيرةً وإيجابية باستقبالها أعدادًا ضخمة من السودانيين الذين لجأوا لأرض الكنانة بعد الحرب وكانت الملجأ الآمن لهم.

وينتظر أن يزور الرئيس البرهان القاهرة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة تطورات الأوضاع بالسودان، والدور المصري المتقدم لحل الأزمة، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في كافة المجالات.

تقرير_ محمد جمال قندول

الكرامة