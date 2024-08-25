الدعم السريع خسر حربه ضد القوات المسلحة واتحسم ملف تمرده بمجرد فشله في مهمته من خلال الساعات الاولي للحرب الكان هدفها الاستراتيجي قتل البرهان او اعتقاله من القيادة العامة واستلامها فبمجرد م انضرب مركز قيادة الدعم السريع وسيطرتة بقصف استهدف مبني اتصالاته و قيادته الرئيسية اتحسمت نتيجة الحرب لصالح القوات المسلحة باكرآ فكانت المسالة مسالة وقت وزمن ولو انه استمر سنة مابين الكر والفر والسقوط والانسحاب حتي تحولت استراتيجية الدفاع الي الهجوم واظنها آخر المراحل التي ستطوي ملف الدعم السريع بلا عودة.

Haitham Abbas