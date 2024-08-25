يلجأ الان معظم السودانيون إلى مناطق سيطرة الجيش هرباً من ويلات الجنجويد

كلما أستمعت إلى مداخلات بكري الجاك ، أستغرب هل إختياره كناطق رسمي باسم تنسيقية ( تقدم ) الغرض منه عكس وجهة نظر ( تقدم ) كجبهة سياسية ، أم أن المراد من حديثه تأكيد أن ( تقدم ) ليست سوى

ذراع سياسي للجنجويد ؟

أو على نحو آخر فإن مهمته التأكيد للجنحويد أنهم على عهدهم باقون ، و من ثم أرسال رسائل إلى العالم الخارجي أن للجنجويد أنصاراً و مؤيدين من المدنيين الذين يفضلون أن ينتهك الجنجويد أعراضهم و يستبيح حرماتهم و ممتلكاتهم على أن ينتصر الجيش الذي يلجأ الان معظم السودانيون إلى مناطق سيطرته هرباً من ويلات الجنجويد بعد دخولهم قراهم و مدنهم و التنكيل بهم ؟

فحينما يتحدث أيما سياسي عن مشروعية بقاء الجنجويد ببيوتنا و بمجمل الأعيان المدنية باعتبار أن خروجهم يعد نصراً للقوات المسلحة فإنه ببساطة يدعونا إلى الإقرار بحق الجنجويد في نهبنا و تشريدنا و إحتلال بيوتنا و إغتصاب حرائرنا كوسيلة لتبيان عجز و تقصير القوات المسلحة في حمايتنا .

و هنا يغض النظر عن أن المقصر في حمايتنا لا يمكن أن يتساوى مع المجرم الذي ينتهك كل حقوقنا و يبشع بنا .

و لله في خلقه شئون …

كمال الزين