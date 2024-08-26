تبيان توفيق: هل إنتي كوزة ؟

هل إنتي كوزة ؟

السؤال ده بيجيني كتير مرات برد عليهو ومرات لا ..

الناس المعاي من زمان عارفين تبيان هي شنو” قبل 25 إكتوبر كنت بزعل من الكلمه دي لإني واحده من المناضلات الهتفن لمن الله غفر ليهن ضد نظام الإنقاذ لحدي ماسقط وقبل ذلك أنآ واحده من مؤسسي تجمع العاملين بشركة سين للغلال والميادين تشهد لي وتشهد بالنضالات القدمناها ضد نظام الكيزان القمعي في الزمن داك ..

أنآ كنت يساريه نسوية فاعله في مجموعة لا لقهر النساء وكوني قويه ورابطه عقد الجلاد وعملت كل شيء معكوس رغائب الكيزان متبرجه منفتحه راديكاليه متعصبه لأقصى حد ممكن تتصوروا في فتره من الفترات فقدت أهلي وأسرتي الصغيره وإتمردت عليهم وعلى كل شيء موجود حولينهم ..

شربت سجائر

شربت شيشه

شربت أفخم أنواع كونياك لمن الله غفر لي

شاركت في الثورة من بدايتها لآخر يوم إتباعت فيهو لقناعتي بإنو التغيير مهم ومطلوب

أنآ بقيت كوزه ؟ في أوهام الناس الإستخدمت الإسلوب ده ضد الثوار أيام الإعتصام ،، بقيت كوزه في اليوم العرفت فيهو إنو طريق الثوار والثورة متوازيين مع طريق أحزاب قوى الحريه والتغير وتجمع المهنين بقيت كوزه بمجرد ما بمجرد مابقيت أسأل أسئله منطقيه عن عن

الحريه الحقيقيه

عن السلام الحقيقي

عن العداله الحقيقيه

بقيت كوزه لمن كتبت أول منشور وسألت عن القصاص ” وعن كيف نقبل شراكه مع الزول القتل وسحل الإعتصام بقيت كوزه يوم سألت عن علاج مصابيين الثورة لدرجة إنهم عملو إعتصام قدام مجلس الوزراء بقيت كوزه لمن إنتقدت عمل لجنة إزالة التمكين #المحلولة وقلت أخير تتم معالجه الأمور بالقضاء السوداني بدل التشهير في القنوات … بقيت كوزه ….. بقيت كوزة …. الخ ) وأحسب معاي وإنت ماشي ‘”

بقيت كوزه مع أول بصيص أمل شعرت بيهو بمجرد رجوعي لأمي وأبوي وإخواني ..

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سؤال بقيتي كوزه ده سؤال تنميطي إتعمل في لحظه معينه لأسباب معينه أنآ بالنسبه لي إنتهت مع إنتهاء الخيال والخيبه العملتها قحط ..

تبيان توفيق الماحي

واحده من بنات البلد دي عرفت إنو مافي حاجه إسمها كيزان أو شيطان لأني شايفه الناس الكُنا بنقول عليهم كيزان حاليآ واقفين وين ؟ وبيعملوا في شنو ؟ ومقدمين شنو ؟

شايفين طرحهم وأفكارهم وعملهم والحاجه الفي يدهم شايفينهم وهُم بيموتوا عشان بلدنا تحيا ونرجع بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومكاتبنا وأسواقنا وورشنا ومعاهدنا ومكان راحة نفسنا.. شايفنهم متصديين للمرتزقه القتله المغتصبيين السراقيين وواقفين بي صدورهم وكل واحد فيهم بيحرض على القتال..

أنا متسامحه مع كل زول واقف قدام ورافع سلاحوا وبيدافع عن البلد دي .. ماعندي تنظيم سياسي لا إسلامي ولا يساري عندي قلم بس بقوم بيهو سداري وبقول الحقيقه في وش أتخن تخين وبدخل أصبعي الصغير وبصوت بيهو عين أي زول .. أنا موقفي أشد من موقف الكيزان نفسهم لأني عرفت الشيوعية والقحطنه وشايفه الآن الكيزان بيسو في شنو ؟

نصيحتي ليك

ماتتعب نفسك وتقوم نًفًسًك وتسكني بالحاجات الميته دي إذا إنت عايزني يساريه بتلقاني إذا عايزني قحاطيه بتلقاني وإذا عايزني كوزه حسب هواك بتلقاني إذا عايزني أطالعك وأنفض ليك الجزمه بتلقاني أي فهم أنا معاك

المهم عندي إنك تكون واقف موقف وطني يخليني أتحني تقديراً وإحتراماً ليك …

تحياتي وامتنانني

لكل زول هنا

تبيان توفيق الماحي