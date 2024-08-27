من تبيان إلى رشان !!

في رحاب الله ومحبتكٍ

أبعثُ إليكٍ ( إكليلاً ) معقوداً مقبوضاً بكٍلتا اليدين مقدماً لشخصكٍ المقدام وأنا على مقام الإحترام قدماي مطويتانٍ على رُكبتاي يداي ممدودتان ( بهٍ ) .. عليه ورقه مخطوطه بحبر المحبه وكل الموده وكلمات الشكر على

تحمل عبئ مواجهة السواقط من بني قحط وجنجاها وصبرك اللا محدود على كل من تخطي الحدود على شخصك الودود !!

بهذا الإكليل أصنافُ من الورود على كل وردةٍ أسفُ بالإنابه على كل كلمةٍ نطق بهاا سفيهُ في حقك أو كلمةٍ جارحه إجتراها حقيرُ على صفحتك وإني على ثقه بأنكي دائمآ مصافحه منافحه مكافحه بالقلمٍ والكلمةٍ القويه لذلك ظل إسمكٍ سٍم على أوردةٍ الذئاب الخائره الشارده ،،

لقد مضى عام ونيف وأنتي كما أنتي !!

قويه

صامده

صاعده

متسامحه إلا مع من مسح تاريخه على جسد المليشيا المتهالك!!

أنتي اليوم أعظمُ شأناً يارشان تقفين والآخرين موقف الإنسانه المتشبعه بالوطنيه ومحبة الوطن وشعب السودان الصابر فأبشري بالخير كله يا إبنة الأكرميين!!

فهنياً للسودان بحواء مثلك ..

هذه الرساله تعبيرُ منقوصُ مني لإبداء شكري لكي على وقوفكٍ الصامد في وجه مؤامرة مليشيا الجنجويد وأعوانهم من الخونه والعملاء منذ أن بدأت وحتى اللحظه !!

تقبلي إمتناني وإعجابي بمواقفك الثابته !!

وشكرآ

تبيان توفيق الماحي أكد