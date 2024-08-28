الإمارات .. اعفاء مخالفي أنظمة دخول واقامة الاجانب من الغرامات

أطلقت الإدارة العامة للهوية والجنسية، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي حملة اعفاء مخالفي أنظمة دخول واقامة الاجانب من الغرامات.

مهلة تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في الإمارات تشمل إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداء من 1 سبتمبر المقبل ولمدة شهرين.

“الهوية” تدعو مخالفي الاقامة في الدولة الي الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة.

تشمل الفئات المستهدفة

مخالفو الاقامة

مخالفو التاشيرة

المدرجون في القوائم الادارية

مواليد الدولة.