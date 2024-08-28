عثمان ميرغني: في القاهرة.. ركبت تاكسي.. ما أن تحرك قال لي (يا عم مشكلتكم دي حلها سهل)

ب ل ب و س ..مصري..

أمس في القاهرة.. ركبت تاكسي.. ما أن تحرك قال لي ( يا عم مشكلتكم دي حلها سهل)..

قلت له ( أحييك.. أنا سنة كاملة بحاول أقنع الشعب السوداني ان مشكلته يمكن حلها على كباية شاي)..

رد سريعا (يا عم كباية شاي ايه.. دا الجيش يمسح الدعم السريع من الوجود ونخلص..)

عثمان ميرغني