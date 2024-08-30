تحقيقات وتقارير

نحو 60% من الخرطوم خالية تماماً من السكان – شاهد الفيديو

2024/08/30
الخرطوم حرب حريق 1
نحو 60% من الخرطوم خالية تماماً من السكان.. الكوارث المتتابعة تلاحق سكان السودان في ظل أوضاع إنسانية قاهرة..
والحرب والسيول تدفعان اقتصاد السودان نحو الانهيار.. “صندوق النقد” يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 18% … وعجز بالميزان التجاري وصل إلى 4.8 مليارات دولار..
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الشرق للأخبار

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