تحقيقات وتقارير
نحو 60% من الخرطوم خالية تماماً من السكان – شاهد الفيديو
نحو 60% من الخرطوم خالية تماماً من السكان.. الكوارث المتتابعة تلاحق سكان السودان في ظل أوضاع إنسانية قاهرة..
والحرب والسيول تدفعان اقتصاد السودان نحو الانهيار.. “صندوق النقد” يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 18% … وعجز بالميزان التجاري وصل إلى 4.8 مليارات دولار..
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الشرق للأخبار
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