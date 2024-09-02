فيسبوك

رشان: لوشي مجرد فتاة جميلة بلا موهبة ولا تأثير مستمر

2024/09/02
رشان اوشي
رشان اوشي

لوشي مجرد فتاة جميلة بلا موهبة ولا تأثير مستمر ، تأثيرها لحظي لا يتجاوز صورة بميكب احترافي وتسريحة شعر ملفتة تم التقاطها لأغراض لا تخص القضايا العامة في شئ ، استخدامها من قبل الدعم السريع والمخابرات الإماراتية لتحسين صورة المليشيا من حيث تقيم الآن بإمارة دبي، لن يحقق النتائج المرجوة ، فقط استفادت هي بأن قبضت أموال توفر لها أزياء جديدة وجلسات تجميل باهظة الثمن ..
سيبونا من الفارغة .

رشان اوشي

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/02