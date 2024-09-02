رشان: لوشي مجرد فتاة جميلة بلا موهبة ولا تأثير مستمر

لوشي مجرد فتاة جميلة بلا موهبة ولا تأثير مستمر ، تأثيرها لحظي لا يتجاوز صورة بميكب احترافي وتسريحة شعر ملفتة تم التقاطها لأغراض لا تخص القضايا العامة في شئ ، استخدامها من قبل الدعم السريع والمخابرات الإماراتية لتحسين صورة المليشيا من حيث تقيم الآن بإمارة دبي، لن يحقق النتائج المرجوة ، فقط استفادت هي بأن قبضت أموال توفر لها أزياء جديدة وجلسات تجميل باهظة الثمن ..

سيبونا من الفارغة .

رشان اوشي