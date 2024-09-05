سودانية ترفض المال من شقيقها الدعامي

حدثني أحد الإخوة

أن امرأة شقيقها يعمل في الميليشيا

وهم ممن يعرفون بأنهم حواضن للميليشيا،

فأتاها أخوها بمبلغ مالي وهي في أشد الحاجة له،فأرسلت إلى أخينا هذا تستفتيه،فأفتاها بأن لا يجوز؛فردت على أخيها المال،وأخبرته أنها لن تقبل منه شيئا مهما كانت حاجتها.

قلت ذلك لئلا نعمم بالسوء على قبيلة بعينها و لنعلم أن الناس ليسوا سواء …

مصطفى ميرغني