كيف أسست أمريكا سياستها تجاه السودان على معلومات استخباراتية خاطئة؟

توطئة:

“فشل استخباراتي؟ دعونا نعود إلى السودان”، هذا كان عنوان لمقال كتبه كل من تيموثي كارني، السفير الأمريكي في السودان في منتصف التسعينيات، ومنصور إعجاز، وهو من الاستخبارات الأمريكية المسؤول عن التفاوض مع السلطات السودانية في موضوع مكافحة الإرهاب.

وقد نشر المقال في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 29 يونيو 2002 وهو يسلط الضوء على فترة مهمة جداً في تاريخ السودان في النصف الثاني من التسعينيات ويوضح الكاتبان كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية أسست مواقفها ضد السودان على معلومات استخباراتية غير صحيحة. وأوردا أن السودان تنازل كثيراً وعرض تعاوناً استخباراتياً غير مشروط ولكن السلطات الأمريكية تجاهلت العرض.

ولأهمية محتوى المقال رأينا أن نترجمه كاملاً لقراء موقع “المحقق” الإخباري كونه يسلط الضوء على مرحلة مهمة في تاريخ علاقة السودان بالولايات المتحدة خصوصاً والغرب عموماً.

فإلى المقال…

ترجمة: رمضان أحمد

“في أوائل عام 1996، أقنع مدير وكالة المخابرات المركزية جون دويتش أقنع وزير الخارجية وارن كريستوفر بسحب الدبلوماسيين الأميركيين من السودان خوفاً على سلامتهم. وكانت مخاوفه مبنية على معلومات استخباراتية تخص الحكومة السودانية. ورغم أن السفارة لم تُغلق رسمياً، فقد تم إخلاؤها، وأصبحت العلاقات مع الخرطوم متوترة بشدة.

وبعد فترة وجيزة، أدركت وكالة المخابرات المركزية أن تحليلها كان خاطئاً. وقد قام أحد المصادر الرئيسية بتزييف المعلومات أو فبركتها بالكامل، وفي أوائل عام 1996 ألغت الوكالة أكثر من 100 تقرير من تقاريرها عن السودان.

فهل قامت وزارة الخارجية بعد ذلك بإرجاع دبلوماسييها إلى السودان؟ كلا، بل اكتسبت المعلومات الاستخباراتية السيئة طوراً جديداً خاصاً بها. فظل هناك شعور بعدم الثقة. هذا وأصبحت السفارة بمثابة كرة قدم سياسية ودبلوماسية لصناع القرار والناشطين الذين أرادوا عزل الخرطوم حتى توقف حربها الأهلية الدموية مع الجنوب ذي الأغلبية المسيحية. وحتى يومنا هذا، لا تزال السفارة خالية من الموظفين في أغلب الأحيان.

هذه الحلقة تستحق أن نرويها الآن. سواء أكان ذلك في إطار مطاردة الإرهابيين في أفغانستان، أو الحكم على نزاهة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، أو التوسط في حل النزاع بين الهند وباكستان، أو التفكير في فضيلة الهجوم على العراق، فقد أولت إدارة بوش عناية كبيرة لمحتوى التقارير الاستخباراتية الأميركية (وأحياناً الأجنبية). وبينما تشن الولايات المتحدة حرباً على الإرهاب، ويعيد الكونجرس تنظيم وكالات الاستخبارات الأميركية وتعزيزها، سوف يتزايد تأثير المعلومات الاستخبارات على السياسة الخارجية والعسكرية.

ولكن يتعين على صناع السياسات الأميركيين أن يكونوا أذكياء في استخدام المعلومات الاستخباراتية.

وتُظهر قصة السياسة الأميركية في السودان كيف يمكن للمعلومات الاستخباراتية السيئة ــ أو المعلومات الاستخباراتية الجيدة التي تُستخدم بشكل سيئ ــ أن تلحق الضرر بالمصالح الأميركية. وفي السودان، أربكتنا هذه الحرب فيما يتصل بالإسلام السياسي، وأضرت بقدرتنا على التدخل في الحرب الأهلية السودانية التي استمرت 47 عاماً، وفي عام 1996 قوضت أفضل فرصة لنا على الإطلاق للقبض على أسامة بن لادن وخنق منظمته، قبل أن يتم طرده من السودان ويجد طريقه إلى أفغانستان.

نحن نكتب عن تجربة. وكان أحدنا، كارني، الدبلوماسي المتقاعد، آخر سفير للولايات المتحدة في الخرطوم. أما الآخر، إعجاز، وهو مدير صندوق تحوط أميركي، فقد لعب دوراً غير رسمي من خلال نقل الرسائل بين الخرطوم وواشنطن بعد إخلاء السفارة.

ولعل الفشل الاستخباراتي الأعظم في السودان لم يكن مرتبطاً بحماية سلامة الدبلوماسيين الأميركيين، بل بفهم البيئة السياسية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وهذا أحد جوانب القصة التحذيرية للسودان: خطر فقدان التركيز على السياسة مع التركيز على الإرهاب.

خلال تسعينيات القرن العشرين، حاول بعض المسلمين الملتزمين في مختلف أنحاء العالم تشكيل حركة سياسية لسد الفجوة بين العالم الحديث والكتاب المقدس في العصور الوسطى. ولكن بدلاً من الانخراط في هذه الحركة، دمجت الولايات المتحدة الجماعات السياسية الإسلامية في مجموعة واحدة واعتبرتها جميعها خطيرة. وتشبثت الولايات المتحدة بالعلاقات مع الأنظمة الاستبدادية التي شعرت بالتهديد من جانب الجماعات الإسلامية، وبالتالي سمحت للمتطرفين المنظمين جيداً بالهيمنة على الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي.

وكانت الخرطوم مركزًا مهمًا للنشاط السياسي الإسلامي. لقد استولت الجبهة الإسلامية القومية السودانية بقيادة حسن الترابي، خريج جامعة السوربون، على السلطة في انقلاب عام 1989. كان الترابي يعقد مؤتمرات سنوية اجتذبت آلاف المتطرفين المسلمين إلى الخرطوم لصياغة رؤيتهم لمدينة إسلامية مثالية. ووصف الترابي المؤتمرات بأنها جلسات تنفيس تهدف إلى تعديل خطاب الإسلام المتطرف. ووصفت الحكومة الأميركية هذه الاجتماعات بأنها جلسات تخطيط إرهابية، وبدلاً من التسلل إليها وفك رموزها، طالبت الخرطوم بوقفها.

أديس أبابا ونيروبي وكمبالا. اعتمدت واشنطن على قراءة هذه العواصم للأحداث في السودان، بدلاً من الاعتماد على عينيها وأذنيها.

وكانت هناك أسباب حقيقية للقلق. عزز القادة الجدد في السودان علاقاتهم القائمة منذ فترة طويلة مع الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط. وصل بن لادن وأتباعه في عام 1991. وكان “الشيخ الأعمى” عمر عبد الرحمن، وهو مصري الذي أدين فيما بعد بالتخطيط لتفجير معالم في نيويورك، قد حصل على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة من الخرطوم في عام 1993.

ولكن بحلول أواخر عام 1995، بدأ العديد من الزعماء السودانيين يتساءلون عما إذا كان احتضانهم للمتطرفين الإسلاميين الأجانب يمثل هزيمة ذاتية، إذ يشكل تهديداً للأمن الداخلي وحاجزاً أمام العالم أجمع. ولكن عندما ساعدت السودان فرنسا في القبض على الإرهابي سيئ السمعة المعروف باسم “كارلوس الثعلب”، رفض المحللون الأميركيون هذا الأمر واعتبروه تهدئة للمخاوف الغربية وليس تغييراً في سياسة السودان تجاه الإرهاب.

وتضمنت المعلومات الاستخباراتية الخاطئة اتهامات مغلوطة، فضلاً عن تحليلات سياسية ضعيفة. التقارير الكاذبة عن مؤامرات ضد الأميركيين ودفعت السفير الأميركي دونالد بيترسون إلى التهديد “بتدمير اقتصادكم [السوداني]” و”التدابير العسكرية التي ستجعلكم تدفعون ثمناً باهظاً”، وفقاً لما ذكره في حديثه. وفي أواخر عام 1995، أطلق خليفته، المؤلف المشارك كارني، تحذيرات مماثلة. إن التركيز على الاتهامات الكاذبة أدى إلى صرف الانتباه عن دعوات الولايات المتحدة إلى معالجة المظالم المشروعة لمواطني جنوب السودان المحاصرين.

كما ألحقت المعلومات الاستخباراتية الضعيفة الضرر بسياسة مكافحة الإرهاب الأميركية في أغسطس/آب 1998، عندما قامت صواريخ كروز الأميركية بتدمير مصنع للأدوية في الخرطوم، رداً على تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، والذي زعمت واشنطن أنه كان ينتج مواد أولية للأسلحة الكيميائية. ولم يكن لدى البيت الأبيض في عهد كلينتون حتى الحقائق الأساسية، مثل عن الشخص مالك المصنع. غير أن الرئيس اعتمد على تأكيدات غير قابلة للتحقق بشأن ارتباط الشركة بابن لادن.

وكان الفشل الاستخباراتي متجذراً في مصادر غير مباشرة قدمها حلفاء مناهضون للخرطوم في المنطقة، وخاصة في إريتريا وإثيوبيا ومصر. ولو تُرك موظفو السفارة الأميركية على الأرض، لربما كان من الممكن تحديد الأهداف الصحيحة أو تجنب ضربة كانت في نهاية المطاف ستعزز التعاطف مع المتطرفين الإسلاميين العازمين على مهاجمة الولايات المتحدة. وقد برز هذا الخطر مرة أخرى في الآونة الأخيرة، مع استهداف الولايات المتحدة لأهداف بعيدة، وأحيانا خاطئة، في أفغانستان، معتمدة على معلومات استخباراتية من مصادر مشكوك فيها في كثير من الأحيان.

وتُظهر قصة السودان أيضاً أن السياسة يمكن أن تتغلب على صانعي السياسات وأنهم يتجاهلون المعلومات الاستخباراتية الجيدة. فبحلول عام 1996، تراجع حماس الخرطوم لإقامة دولة إسلامية أيديولوجية. وكان البراجماتيون يتفوقون على الإيديولوجيين. وفي فبراير 1996، وكما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، حاولت الخرطوم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. لقد قام وزير الدولة السوداني لشؤون الدفاع (الذي يشغل الآن منصب سفير السودان لدى الأمم المتحدة)، اللواء الفاتح عروة، بزيارة سرية إلى الولايات المتحدة ليقترح صفقة تبادلية ـ تسليم بن لادن إلى المملكة العربية السعودية مقابل تخفيف العقوبات السياسية والاقتصادية. غير أن الرياض رفضت، وبعد ثلاثة أشهر، وبعد أن كان السودان قد عرض تسليم بن لادن إلى السلطات الأميركية، قام بطرده، بناء على طلب نائب مستشار الأمن القومي صمويل ر. “ساندي” بيرغر. وفي يوليو، أعطت السودان السلطات الأميركية الإذن بتصوير معسكرين مفترضة للإرهاب. وقد فشلت واشنطن في المتابعة. وفي أغسطس، أرسل الترابي رسالة “غصن زيتون” إلى الرئيس كلينتون عبر إعجاز. لم يكن هناك رد.

في شهر أكتوبر، عرض قطبي المهدي، رئيس الاستخبارات السوداني المعين حديثاً، والذي تلقى تعليمه في الغرب، عرض معلومات استخباراتية حساسة عن الإرهابيين الذين يتم تعقبهم عبر الخرطوم على أحد أعضاء فريقنا، وهو إعجاز، لنقلها إلى إدارة كلينتون. وبحلول يوم الانتخابات عام 1996، كان كبار مساعدي كلينتون، بما في ذلك بيرغر، على علم بالمعلومات المتاحة من الخرطوم وقيمتها المحتملة في تحديد الخلايا الإرهابية ومراقبتها وتفكيكها في نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم. ولكنهم لم يفعلوا شيئا بهذا الشأن.

وحدث تغيير آخر في التفكير السوداني في إبريل 1997. وتراجعت الحكومة عن مطالبتها بأن ترفع واشنطن العقوبات مقابل التعاون في مكافحة الإرهاب. وفي رسالة سلمها إعجاز إلى السلطات الأميركية، عرض الرئيس السوداني على وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية الأميركية إمكانية الوصول غير المقيد وغير المشروط إلى المعلومات استخبارات الخرطوم.

وأثار التحول في سياسة السودان جدلاً في وزارة الخارجية، حيث يعتقد مسؤولون في الخدمة الخارجية أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد التواصل مع الخرطوم. وبحلول نهاية صيف عام 1997، نجحوا في إقناع وزيرة الخارجية القادمة مادلين أولبرايت بالسماح لبعض الموظفين الدبلوماسيين على الأقل بالعودة إلى السودان للضغط من أجل التوصل إلى حل للحرب الأهلية ومتابعة العروض للتعاون في مجال الإرهاب. تم الإعلان رسميًا عن ذلك في أواخر شهر سبتمبر.

غير أن شخصين اختلفا في الرأي. تمكن ريتشارد كلارك، الخبير في شؤون الإرهاب بمجلس الأمن القومي، وسوزان رايس، المتخصصة في شؤون أفريقيا بمجلس الأمن القومي، والتي كانت على وشك أن تصبح مساعدة لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، من إقناع بيرغر، مستشار الأمن القومي آنذاك، بإلغاء قرار أولبرايت. تم إلغاء السياسة الجديدة بعد يومين.

إن إلغاء هذه العملية المشتركة بين الوكالات والتي استمرت لعدة أشهر أدى إلى تقويض جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية. وفي محاولة أخيرة لإيجاد طريقة للتعاون مع السلطات الأميركية، كرر رئيس الاستخبارات السوداني العرض غير المشروط بتبادل بيانات الإرهاب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في رسالة في فبراير 1998 موجهة مباشرة إلى الوكيل الخاص المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد ويليامز. ولكن البيت الأبيض وسوزان رايس اعترضا. وفي 24 يونيو 1998، كتب ويليامز إلى قطبي المهدي قائلاً إنه “ليس في وضع يسمح له بقبول عرضك الكريم”. وبعد ستة أسابيع، تعرضت سفارتا الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا للتفجيرات.

لقد عدلت إدارة كلينتون عن موقفها قبيل الهجوم على المدمرة كول، وذلك بإرسال خبراء مكافحة الإرهاب من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الخرطوم لإجراء مسح. ولكن كل ذلك تم بعد فوات الأوان تماماً.

مازلنا نعيش عواقب السياسة الأمريكية وفشل الاستخبارات في السودان.

لقد قدمت لنا الخرطوم أفضل فرصة للتصدي للإسلاميين المتطرفين ووقف بن لادن في وقت مبكر. إذا كان للولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية الإخفاقات التي أدت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإننا بحاجة إلى فهم أفضل لإخفاقاتنا في السودان. إن المعلومات الاستخباراتية الصلبة التي تساعد في صياغة سياسة سليمة قادرة على توليد الحكمة التي تساعد في التمييز بين أميركا وأولئك الذين يسعون إلى تدميرها.

المحقق