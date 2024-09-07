لعناية بت المصارين البيض زينب الصادق المهدي.

الخبر :

التدنيس: تم نشر سترة جبة من عهد الجيش المهدي في السودان في القرن التاسع عشر على موقع eBay للبيع مقابل 200 دولار.

مفاده :

تقوم مليشيا الدعم السريع ببيع مقتنيات المتاحف التي كانت او مازالت تقع تحت سيطرتها، ومن ضمن ما يبيعون تراث الحقبة المهدية التي بسببها تكون لك انت قيمة فتصرحين في الشأن العام وتقولين ان الجنجويد لن يخروا من المنازل والاعيان؛

هل يجوز ان اقول لك : بركة الباعوها، و عقبال يبيعوا القبة ذاتها عشان نتخلص منكم ومن الأسباب التي تجعل من شخصية ضعيفة الامكانيات قليلة الملكات مثلك، تتحدث في الشأن العام!؟

طبعا لا يجوز فهذا تاريخنا جميعا، و يجب أن نحفظه ونوثقه وندافع عنه.

وهذه جريمة أخرى تضاف إلى جرائم المليشيا التي تدعمونها ، والتي لم يفعلها الطرف الآخر الذي تتحججون به.

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ملحوظة مهمة :

تم اختفاء القطعة المعروضة للبيع من موقع eBay ولم تعد موجودة ، لا أعرف هل بيعت !؟ ام أتم إزالتها من المعروض للبيع بسبب شكوى!!؟

وليد محمدالمبارك احمد