عائشة الماجدي: القحاتة الغواصات كلهم بقوا مع المليشيا وباعو الدم

( الطلقة ما بتكتل بكتل سكات الزول ) ..

و ( بل بس وغيرو مافي حل ) …

و( بكم بكم قحاتة باعو الدعم ) ..

و ( مافي مليشيا بتحكم دولة ) …

شعارات ثورتنا

وشعاراتنا الحالية

اي زول ما بطبق شعارات الثورة الفوق ديل معناها زمان كان غواصة حميرتي

هسي القحاتة الغواصات كلهم بقوا مع المليشيا وباعو الدم …

عائشة الماجدي