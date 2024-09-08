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عائشة الماجدي: القحاتة الغواصات كلهم بقوا مع المليشيا وباعو الدم

2024/09/08
عائشة الماجدي
عائشة الماجدي

( الطلقة ما بتكتل بكتل سكات الزول ) ..
و ( بل بس وغيرو مافي حل ) …
و( بكم بكم قحاتة باعو الدعم ) ..
و ( مافي مليشيا بتحكم دولة ) …
شعارات ثورتنا
وشعاراتنا الحالية
اي زول ما بطبق شعارات الثورة الفوق ديل معناها زمان كان غواصة حميرتي
هسي القحاتة الغواصات كلهم بقوا مع المليشيا وباعو الدم …
عائشة الماجدي

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