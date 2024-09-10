وزير المالية يلتقي نائب رئيس تجمع قوى تحرير السودان

إلتقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وعضو وفد الحكومة السودانية المرافق للسيد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الى القمة الصينية الأفريقية في بكين التقى بمكتبه الاثنين بمدينة بورتسودان نائب رئيس تجمع قوي تحرير السودان المكلف صلاح حامد الولي.

وقال صلاح تلقيت تنويرا شاملا عن الزيارة كما توقعت اجهزة الحركة ان هذه المشاركة عكست الجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي تضطلع بها القيادة وسوف تحقق هذه المساعي تغيير مواقف دول ومنظمات عديدة لصالح الشعب السوداني وتؤكد عدالة قضيته في المعركة المصيرية التي تقودها مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية ضد المليشيا المتمردة.

وأضاف سيادته أن الزيارة سوف تعكس نجاحات لجماهير شعبنا وعضوية الحركة لا سيما قيادات القوات المشتركة الذين يقاتلون بوعي ووطنية عالية مع اخوتهم في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية .