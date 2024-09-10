عن ابو غريب السودان هذا ما دار في سجن سوبا

انتهاكات حقوق الإنسان فى سجن سوبا الخرطوم

توثيق المعتقل صديقي العزيز برهان ود البحاري ارسل لي هذا البوست عبر الماسنجر الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون و التعذيب النفسي والجسدي، الحرمان من الرعاية الطبية، العزل الانفرادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

لوتكرمتم انشرو ماساكتبه هنا للامانه والمسؤليه الاخلاقيه…..

ساكتب مضطرا عن ابوغريب السودان هذا ما دار في سجن سوبا معانا عددنا فوق السبعه الف معظم الاسري بتهمه جيش وامن وشرطه وموظفين دولة ومواطنين…وحبس مقنن لجنود الدعم الصريع شتان بين الاكل شتان بين المعامله..السواد الإعظم من الاسري في حالة سؤ تغذيه حاد اصحاب الامراض سكري كلي وغيرها علي حافة الموت الحالة النفسية تسببت في موت العشرات المرض والعطش والجوع وسؤ المعامله انتشار القمل بصوره فظيعه بسبب عدم النظافه في البدن والملابس والانقطاع التام عن العالم الخارجي تطلع اشاعه انه يوم كدا حيفرجو عن فئه مثل ماحدث لمنسوبي الشرطة عدد 500 وتبقي فوق ألف و500 من الشرطة ويتجدد آمل بالخروج من ظلمه ونفق خانق يمر اليوم الموعود بلا جديد هنا تنهار كل الاعضاء وهكذا الضغط والحسره غير أن جزء بسيط ممن في الاسر اصلا لصوص ومعتادي اجرام وهم المسيطرين بحسب خبرة ترددهم اما باقي الابرياء في زهول من الالفاظ والشتائم وكمية الحقد وهنا يجب دور الحراس خليط بين الجنوبيين وعرب شتات وادارة السجن بقيادة عصام فضيل الظابط السابق بالاستخبارات وملاك مستشفي فضيل يعني في السلم جزارين وفي الحرب سلاخين..اقول ان من الاسري هنالك متعاونين بالمستشفي الصغير ليس به غير دربات ومضاد حيوي وغيار جروح وللامانه يعملو ليل نهار خاصة في ظل التدهور الصحي الكارثي به غرفتين كبار للاسهالات والاورام الناتجه عن سؤ تغذيه تعيق الحركه تماما شفت ناس تحبو للوصول لقضاء الحاجه شباب منهك وشيب في حال يرثي لها عدد الطاقم المتعاون لا يتعدي العشرين مقابل الالاف مستحيل انك تجد آمل أن تنجو …لا ننسي مشئة الله والأمر بيده قادر في أن يبدل عسرنا يسرا ماسردته لا يساوي ساعه من عذاب سوبا.انقطاع تام للكهرباء هنالك مولد يعمل فقط مساء حتي صلاة الصبح وفوق هذا وذاك تعلقنا بالخالق الديان نصلي ونصوم ونقراء عقب صلاة الصبح يس واملنا لم يخيب في خالق الوجود واستجاب الباري للعبد الضعيف وها أنا احملكم رساله قوانتنامو ابوغريب سجون الاحتلال الصهيوني قصص الاسري في العالم لاتشبه بؤس مالاقيت من نصبا والله واحد فقد عقله شاب انيق ومحترم وارتقي الي سماء اروح كانت علي طرف ايديا هو الموت نعرفه وتتعدد الاسباب ولكل أجل كتاب..ظني بالله كبير و أكيد انها غمامه وتعدي اسال الله ان يقويهم ويشد من ازرهم ويشفي مريضهم ويعين مبتلاهم ويردهم لاهليهم سالمين اخواني سردت جزء من معاناة الاسري اطالب الجميع بالعمل ليل نهار علي ملف الاسري بكل الوسائل لكي يخرجو احياء من قبر سجن سوبا….اعتزر لكل من اصابه ألا لم من كتبت هي حقيقه امر من ماتتصورون ومسكوت عنها الي متي تركت خلفي شباب ووعدتهم بتوصيل صوت نحيبهم للملاء الخارجي…وصيه لا تسمعو لمن قال اهل فلان ابنكم في سوبا تواصلو معي طالبا مال فهو انتهازي رخيص يتاجر بنفوس المكلومين. ماتتصل وتقول طلعه وبنديك بعد نشوف زولنا الدايره. لا حياة لمن ينادي بحقوق الإنسان والشعارات السياسيه والموتمرات والتسفار جوا بين العواصم لاجل من لاجل السودانيين احمل كل ذو ضمير مسؤلية ما يحدث نسبة الوفيات يوميا بين 3و10..اللهم أن لي اعزاء في ارضك لانهم دافعو عن الاعراض والارواح واخرين مواطنين عزل وبلا سبب يعذبون ارحم ضعفهم وانصر جيشنا علي المتمردين نصرا عزيزا

Abdelgafar Elmahadi