تنويه مهم للنشطاء السودانيين على منصات التواصل الاجتماعي:

المرحلة المقبلة تتطلب دقة وحذرًا بالغين، وقد تم التخطيط لها بعناية فائقة. الأسلوب الذي انتهجه البعض في نشر معلومات استباقية أو أخرى غير موثوقة قد يؤدي إلى فقدان عنصر المفاجأة ويعرض حياة الأفراد والضباط للخطر.

لذا، نحث الجميع على التحلي بالمسؤولية عند تداول أي معلومات تخص تحركات الجيش أو عملياته. كما نوجه رسالة لضباط وأفراد القوات المسلحة بضرورة عدم تزويد النشطاء بأي معلومات حساسة بدافع المجاملات أو العلاقات الشخصية.

هذه ليست مباراة كرة قدم، بل مرحلة دقيقة وحاسمة تتطلب انضباطًا وتعاونًا كاملاً.

البعشوم