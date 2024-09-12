القائد الملهم ….

والله من نعم الله على هذا الشعب موت الهالك حميدتي في بداية المعركة … لان هذا الرجل لديه قدرة غريبة على الحشد ويمتلك ولاء مطلق من دول في غرب افريقيا كثيرة وقادتها ماسهل عمليات التجنيد والحشد لصالحه .. موته جعل من المليشيا مجموعة من النهابه والصوص والمرتزقة وهذا مالن سيحدث لو عاش الهالك لانه دوماً يبحث عن الظهور بمظهر المُصلح الصالح الذي قلبه على الشعب والدولة

وكان الهالك يحلم بحكم الدولة وتحويل هذه المليشيا الى جيش السودان النظامي الذي سيحكم به السودان ولكن عجل الله بموته فخلق خلل عظيم في منظومة هذه المليشيا والتي ترتكز في قيادتها علي المؤسس أو القائد الفرد الواحد وهي تتماسك بوجوده وتتبعثر في غيابه وهذا ماحدث فعليا عندما أصبح جلحه وقجه وكيكل قاده لها …

اذاً المتبقى من هذه المليشيا لن تصمد كثيراً مهما حاولت الصمود في ظل غياب رجل كان ملهم وقائد ميداني فاعل لها بعده تفرقت المليشيا جُزر وبعض عربان شتات شتا …

عبدالاله صديق