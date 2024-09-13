غايتو القحاتة جنس بكى

زماااان قلنا تفوق المليشيا على الحركات المسلحة في دارفور سببه الاتي :

– اولا الاستخبارات

– ثانيا الطيران

– ثالثا التشوين والتذخير

ثم قلنا ان هذه الأشياء الثلاثة تحولت من المليشيا للطرف الأخر وستخسر المليشيا لا محالة.

الان القحاتة متجرسين قالوا معركة الفاشر علاقة الجيش بيها شنو !!؟

اولا نحي صمود وبسالة القوات المشتركة وسموها مشتركة لانه فيها جيش وحركات .

ثانية العناصر التي كانت حاسمة في معارك الفاشر مع بسألة المقاتلين والمقاتلات على الارض هناك، هي العناصر المذكورة عاليه والدور الأكبر كان لسلاح الطيران .

المهم يا قحاتة

تبكوا بس

وبل بس

وليد محمدالمبارك احمد

