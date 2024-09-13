وليد محمد: بكل هدوء!

بكل هدوء! دعونا نتناقش!

منذ العام السابق وبداية الحرب، قلت ان مليشيا الدعم السريع ستدان بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وغالبا من تصنف كمنظمة ارهابية. وقلت ان هذا الامر ستعاكسه حكومات أربعة جهات حسب الترتيب ( الإمارات، الاتحاد الاوروبي، السعودية وامريكا ) وذلك بسبب استخدامها للدعم السريع، كل في مرحلة ما، وكذلك قلت انهم لن يستطيعوا الوقوف أمام هذا الامر لفترة طويلة وسيرتفع صوت المجتمع المدني ومنظماته بالتدريج لادانة الدعم السريع وانا أصر ان هذا الامر سيحدث لا محالة.

الان صوت المجتمعات المدنية وصل حتى المنظمات والمؤسسات الدولية ، وها هو جون جيمس ممثل الولايات المتحدة وهو رجل أعمال ومحارب قديم وسياسي يشغل منصب ممثل الولايات المتحدة عن الدائرة العاشرة في الكونجرس بولاية ميشيغان منذ عام 2023. وهو عضو في الحزب الجمهوري، وكان مرشح الحزب لمجلس الشيوخ الأمريكي في عامي 2018 و2020. يقول ما كنت اقول فيه قبل عام .



احضروا كلمته في مجلس الأمن الاخيرة، وركزوا على نقطتين :

– ان كل جرائم الدعم السريع مرصودة جرائمهم وحرائم وكل من يدعمهم

– توعد جون جيمس حتى السياسيين من بلاده بأنهم سيحاسبون على ذلك .

والقطر ماااشي

وليد محمدالمبارك احمد