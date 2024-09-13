الهالك قرن شطة كان يُمَنِّي نفسه بأكل البركاوي والتمودا بالشمال

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الهالك قرن شطة كان يُمَنِّي نفسه بأكل البركاوي والتمودا بالشمال
كان الهالك قرن شطة يُمَنِّي نفسه بأكل البركاوي والتمودا بالشمال؛
لكن الفاشر مقبرته كانت
وأحسب مثله آكل شجرة الزقوم الآن
الى جهنم كل قتلة الابرياء نهبة الأموال مغتصبي النساء وكل من قاتل تحت راية عمية ومات ميتة جاهلية
#النصر_لنا #معركة_الكرامة #الفاشر #الجيش_السوداني #السودان
محمد هاشم الحكيم
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