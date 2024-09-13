هل الأمومة شعور غريزي أم مكتسب؟؟؟

الكلام ده مهم ليييي؟ ؟؟

لانو عدد مقدر من الامهات الجداد، بكونو حاسين نفسهم سيئات لانهم ما عندهم شعور واضح تجاه طفلهم، بالاخص في الفترة الاولى، صدقوني ده شعور طبيعي وشوية شوية حينمو، والنمو بيعتمد على مدى رغبتنا وجاهزيتنا للامومه، وبيحصل بالتجارب الحياتية مع الطفل، فمن فترة لفترة حتلقي روحك قلبك قال () وعيونك رقرقت والعبرة خنقتك تجاه موقف معين مع اطفالك، وهنا بتكوني مشيتي خطوة تجاه النمو العاطفي للأمومة…