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هل الأمومة شعور غريزي أم مكتسب؟؟؟
لاحظت كيف الناس اختلفت بين التعبيرين، وفي الحالتين كان المضمون صحيح وواقعي….
الإمومة شعور ((غريزي ينمو))، عشان كده الناس عبرت انه مكتسب. لانو فعلا كل ما ينمو كل ما بتبتدي تحسي بمشاعر مختلفه واقوى، وكل ما تنجزي او تحتكي باطفالك ولاطفالك كل ما بترتبطي بيهم أكتر. بس بالفطرة ودون اي تدخلات نحن كنساء بكون عندنا غريزة الأم موجوده فينا وزي ما قلتو من الطفولة.
الكلام ده مهم ليييي؟ ؟؟
لانو عدد مقدر من الامهات الجداد، بكونو حاسين نفسهم سيئات لانهم ما عندهم شعور واضح تجاه طفلهم، بالاخص في الفترة الاولى، صدقوني ده شعور طبيعي وشوية شوية حينمو، والنمو بيعتمد على مدى رغبتنا وجاهزيتنا للامومه، وبيحصل بالتجارب الحياتية مع الطفل، فمن فترة لفترة حتلقي روحك قلبك قال () وعيونك رقرقت والعبرة خنقتك تجاه موقف معين مع اطفالك، وهنا بتكوني مشيتي خطوة تجاه النمو العاطفي للأمومة…
اول مرة تشوفيه في الموجات الصوتية
لمن تحضنيه
اول مرة تسمعي صوتو
اول مرة ينوم
اول مرة يصحى
لمن يبدا يحاول يمشي
اول يوم مدرسه
اول نتيجة
اول بكية
اول ضحكة
اول كلمة
اول مرة يطلب مساعدتك
لمن فجأة يمسك يدك لانو خايف
اول وجبة تعمليها ليه
تخريج الروضة
تخريج الثانوي
تخريج الجامعة
يوم عرسهم
واول حفيد منهم
ومواقف تانية كتيرة بتساعد الشعور الجوانا ينمو
وهل وضحت ليكم أم البنات البستلفهم منها
إيثار صلاح التاي
اختصاصي في الصحة والإرشاد النفسي
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