للمرة الألف والله مافي مليشيا واسرة بتهزم دولة

الدقالوة ورطوا القبائل وكملوا اولادها في سبيل

المابيبقي والسودان دا بيتحرر وبيبقي خرم ابرة.. الدور دور الادارات الاهلية الواعية.. عقلوا اولادكم وانقذوا ما يمكن انقاذه القادم جحيم لا يطاق وفاتورته بتندفع دماء فارواح الابرياء جزء منها والقصاص عدالة سماوية حتي الدولة ما بتملك حق التنازل عنه لانه حق شعب مغبون ومظلوم ولابد من انه ينتصر ويطالبكم بحقه وحق ابنائه الاستشهدوا والاتشردوا واتنهبت حقوقهم وسلبت اعراضهم واهينت كرامتهم.. اما فيكم رشيد وعاقل تسمعوا كلامه وتعملوا بيهو بدل قصة الزغاوة تشاديين والشايقية اتراك والفلول ودولة 56 والديمقراطية و الحنك البيش دا ؟

Haitham Abbas