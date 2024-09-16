كشف مسؤولون سودانيون في حقل الآثار والمتاحف عن أخطار كبيرة محدقة بالمتحف القومي في الخرطوم، والآثار السودانية بشكل عام، فيما حذر باحثون ومثقفون من أن الحرب الحالية قد تطمس “ذاكرة” السودان التاريخية والحضارية، بعد تعرّض ما لا يقل عن 3 متاحف للنهب وأضرار مختلفة.

الشرق للأخبار – السودان