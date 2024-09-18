لما توري المليشيا انو الجيش ماشي يهاجم المنطقة الفلانية فاكرها رجالة
تعال هنا يا شاطر يالعشاء أبلبن العاملين فيها رهيبين بترفعوا في تحركات الجيش والمتحركات فاكرين دي شطارة !
هل فيها سبق صحفي !
تحديد المواقع والمتحركات ونوع العتاد للجيش فاكر دي خدمة منك للجيش !
لما تحدد اماكن تواجد الجيش فاكرنها فلاحة منكم !
لما توري المليشيا انو الجيش ماشي يهاجم المنطقة الفلانية فاكرها رجالة والناس بتصفق ليك وانت فرحان ؟
عارفين بسبب الشفقة والتخوين والفارغة بتاعتكم دي انتوا كنتوا سبب في كم حفر كمين لمتحركات الجيش !
ناسين متحرك بحري ولا ناسين متحرك سنار بالخفة انتوا كنتوا السبب في الكمين لقوات الجيش والمشتركة !
الشفقان يلزم بيتوا ويريح الخلق ويسكت لكن ما تشتغلوا انتوا إستخبارات مجانية لمليشيا الدعم السريع !
وحكاية الزول يحاول يشتغل تكتيك ويشغلكم عن الجيش دي حاجة عظيمة بتخلي الجيش يشتغل بالراحة وبهدوء …
الناس الشغالة بترفع معلومات الجيش بكل عفوية وعدم قصد ديل هم بمثابة استخبارات للجنجويد مجانية !
حكاية التخوين والشتيمة والنبذ ل بت الماجدي انا ما فارقة معاي بشئ انتوا هسي في حالة ضياع بكره بتشوفوا بزوايا شوف نجيضة لكن ما تضروا الجيش من غير قصد
اخواني الله ينور بصيرتكم ياخ
عائشة الماجدي
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