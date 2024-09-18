تعال هنا يا شاطر يالعشاء أبلبن العاملين فيها رهيبين بترفعوا في تحركات الجيش والمتحركات فاكرين دي شطارة !

هل فيها سبق صحفي !

تحديد المواقع والمتحركات ونوع العتاد للجيش فاكر دي خدمة منك للجيش !

لما تحدد اماكن تواجد الجيش فاكرنها فلاحة منكم !

لما توري المليشيا انو الجيش ماشي يهاجم المنطقة الفلانية فاكرها رجالة والناس بتصفق ليك وانت فرحان ؟

عارفين بسبب الشفقة والتخوين والفارغة بتاعتكم دي انتوا كنتوا سبب في كم حفر كمين لمتحركات الجيش !

ناسين متحرك بحري ولا ناسين متحرك سنار بالخفة انتوا كنتوا السبب في الكمين لقوات الجيش والمشتركة !

الشفقان يلزم بيتوا ويريح الخلق ويسكت لكن ما تشتغلوا انتوا إستخبارات مجانية لمليشيا الدعم السريع !

وحكاية الزول يحاول يشتغل تكتيك ويشغلكم عن الجيش دي حاجة عظيمة بتخلي الجيش يشتغل بالراحة وبهدوء …

الناس الشغالة بترفع معلومات الجيش بكل عفوية وعدم قصد ديل هم بمثابة استخبارات للجنجويد مجانية !

حكاية التخوين والشتيمة والنبذ ل بت الماجدي انا ما فارقة معاي بشئ انتوا هسي في حالة ضياع بكره بتشوفوا بزوايا شوف نجيضة لكن ما تضروا الجيش من غير قصد

اخواني الله ينور بصيرتكم ياخ

عائشة الماجدي