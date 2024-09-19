#لاحظتا_ليكم🤔

بعض الأسماء التي برزت علي سطح السوشل ميديا منذ بداية الحرب وإلتفت حولها القلوب كونها تدعم الجيش وتنحاز للأرض والعرض ولاقت الإستحسان والثقة تحولت للأسف بمرور الأيام إلي بالونات متضخمة بالنرجسية وتحول موقفهم الداعم إلي مباراة إستعراضية ضررها أكثر من نفعها… وبدأ معظمهم يضرب بسرية التحركات وأنباء العتاد والتسليح عرض الحائط في سبيل أن يخرج علي الناس بصورة العارف ببواطن الأمور ويحقق سبقاً إعلامياً ولو علي حساب القوات المسلحة لأجل الشوووو وهو غافل عن أنه بهذا يخدم كتلة الأعداء المتشظية!!

يحدث أن يكون التعبير بالصمت عن دعمك وإنحيازك وإيمانك المطلق في جيش السودان أبلغ من ضرب الدفوف والهتاف والورجغة…!!

كل المعارك تتطلب السرية والتحفظ علي المعلومات المتعلقة بالخطط الحربية والأسلحة وليس كل مايعرف يقال!!

عموماً… في كم واحد كده مركبين مكنة وبوستاتهم مليانة أخبار حربية نصها كذب، وراسهم بقي كبير وعاملين فيها جارين (سلك) من الكبانية… أنا هسه جاية من الكبانية… مالقيت فيها أي (سلك) !!! 🤭 هو (سلك) سيد الإسم بقي قاعد في الزلط 😜

#كلنا_جيش

د(اليا) س