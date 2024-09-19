الاستفسار عن مركبة مسروقة .. الشرطة السودانية تضيف خاصية جديدة للبلاغ الإلكتروني

بلغت جملة البلاغات بمنصة البلاغ الالكتروني للشرطة حتي تاريخ اليوم(43960)بلاغ مركبة مفقودة اضافة لعدد(16474)تعدي علي المال و(226)مفقودين و(57)بلاغ تعدي علي النفس.

ومواصلة للتجويد والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قامت الشرطة باضافة خاصية الاستفسار عن مركبة مسروقة وذلك تسهيلا وخدمة للمتضررين من حوادث النهب والسرقة وتنفيذا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة الخاصة بالاهتمام بالخدمات التقنية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تهيب رئاسة قوات الشرطة المواطنين الكرام بضرورة التبليغ عن اي جرائم او انتهاكات وقعت بحقهم خلال فترة الحرب حتي تتمكن الشرطة من القيام بواجبها تجاههم لان الدعوي الجنائية تبدأ بهذا البلاغ في اقسام الشرطة المنتشرة بالبلاد او عبر منصة البلاغ الالكتروني .

المكتب الصحفي للشرطة