سياسية

حاكم اقليم دارفور المكلف يلتقي وفد الغرفة التجارية والصناعية الروسية

2024/09/19
روسيا والسودان

عقدت حكومة إقليم دارفور اجتماعاً مطولاً برئاسة الحاكم المكلف للإقليم، الدكتور بابكر حمدين، وبحضور وزير المالية والتنمية المستدامة بالإقليم، الدكتور عبدالعزيز شدو، ورئيس الهيئة الاستثمارية بالإقليم، مولانا يوسف حقار، مع وفد روسي ترأسه ممثل الغرفة التجارية الروسية ورجال الأعمال الروس، السيد فيكتور تشيمودانوف، وبحضور سفير روسيا الاتحادية في السودان، السيد أندري تشيرنوفول. تناول الاجتماع العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين ومناقشة فرص استثمار الشركات الروسية المتخصصة في مختلف المجالات في إقليم دارفور.

وفي تصريح صحفي يوم الأربعاء، أوضح الحاكم المكلف، الدكتور بابكر حمدين، أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والسودان، وهي علاقات تاريخية ومتنوعة، خاصة في الجوانب الثقافية والتعليمية. وأضاف أن النقاش ركز على الفرص التجارية والاقتصادية في إقليم دارفور، حيث تم استعراض احتياجات الإقليم في مجالات البنية التحتية، التعدين، الزراعة، الطرق والجسور، والثروة الحيوانية. كما تم تقديم خارطة استثمارية للإقليم لاقت اهتماماً من الجانب الروسي الذي وعد بدراستها. وأكد حمدين على أهمية استمرار هذه اللقاءات وتطويرها إلى تفاهمات واتفاقيات تخدم مجالات الاستثمار وتعزز العلاقات التجارية المشتركة.

وعبر رئيس الوفد وممثل الغرفة التجارية الروسية ورجال الأعمال الروس السيد فيكتور عن سعادته بلقاء السودانيين وحسن الاستقبال خلال هذه الزيارة شبه الرسمية، مؤكداً على أن اللقاء بحكومة دارفور كان مثمراً وهادفاً تحدثوا فيها عن أمور أساسية ومهمة في العلاقات التجارية السودانية الروسية، وبحثوا عن كيفية النهوض والمساعدة في الأعمال الاستثمارية في إقليم دارفور، مضيفاً على أن هنالك مجموعة شركات استثمارية روسية ستأتي إلى السودان لكي تساهم في مشاريعنا المشتركة المتعلقة بإقليم دارفور وسيكونون من الجهات الأساسية والفاعلة التي ستقدم خدمات كبيرة في مناطق دارفور المختلفة .
وتحدث وزير مالية حكومة إقليم دارفور الدكتور عبدالعزيز شدو عن ضرورات هذا اللقاء الذي يأتي تعزيزاً للعلاقات التاريخية المترابطة بين البلدين، وستشكل إضافات ملموسة في مجالات الاستثمار خاصة في إقليم دارفور الذي يحتاج العمل والتعاون المشترك باغتنام كل الفرص الاستثمارية، معبراً عن شكره الخاص للوفد الروسي على الانفتاح نحو الخرائط الاستثمارية التي تخص حكومة الإقليم والتزامات تطوير العمل الاقتصادي المشترك.
سونا

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