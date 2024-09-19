حاكم اقليم دارفور المكلف يلتقي وفد الغرفة التجارية والصناعية الروسية

عقدت حكومة إقليم دارفور اجتماعاً مطولاً برئاسة الحاكم المكلف للإقليم، الدكتور بابكر حمدين، وبحضور وزير المالية والتنمية المستدامة بالإقليم، الدكتور عبدالعزيز شدو، ورئيس الهيئة الاستثمارية بالإقليم، مولانا يوسف حقار، مع وفد روسي ترأسه ممثل الغرفة التجارية الروسية ورجال الأعمال الروس، السيد فيكتور تشيمودانوف، وبحضور سفير روسيا الاتحادية في السودان، السيد أندري تشيرنوفول. تناول الاجتماع العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين ومناقشة فرص استثمار الشركات الروسية المتخصصة في مختلف المجالات في إقليم دارفور.

وفي تصريح صحفي يوم الأربعاء، أوضح الحاكم المكلف، الدكتور بابكر حمدين، أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والسودان، وهي علاقات تاريخية ومتنوعة، خاصة في الجوانب الثقافية والتعليمية. وأضاف أن النقاش ركز على الفرص التجارية والاقتصادية في إقليم دارفور، حيث تم استعراض احتياجات الإقليم في مجالات البنية التحتية، التعدين، الزراعة، الطرق والجسور، والثروة الحيوانية. كما تم تقديم خارطة استثمارية للإقليم لاقت اهتماماً من الجانب الروسي الذي وعد بدراستها. وأكد حمدين على أهمية استمرار هذه اللقاءات وتطويرها إلى تفاهمات واتفاقيات تخدم مجالات الاستثمار وتعزز العلاقات التجارية المشتركة.