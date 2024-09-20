تبيان: بل بس مادام الشر عامي.. المهم مايفضل دعامي

يعني بل بس بتاعة قحط كانت أطعم من بل بس بتاعة هسه ولا كيف !؟ هوووي البل ده طعموا واحد إذا كان بعد سقوط الانقاذ الكيزان ضاقوهوا وهسه بعد الحرب الدعامه واخوانهم الشياطيين المتقزمين ضاقووهوا … والشعب زاتو ضايقوا .. طعم النزوح وعدم الأمن وعدم الاستقرار صعب صعب ،، بعد ده #بل_بس مادام الشر عامي ..

المهم مايفضل دعامي …

المهم مايفضل قحاطي …

وهاكذاااا

تبيان توفيق