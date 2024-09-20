ظاهرة غريبة .. ماهو سر ظهور الذهب والفضة والنحاس بين تشققات الأرض في السودان

ظهرت فجوات وتشققات وثقوب في شمال السودان خلال الأونة الأخيرة، ما أثار مخاوف كثير من أهل السودان عند مشاهدة خروج أبخرة من الأرض والغيب في تلك الظاهرة إن بعد ذلك وجد الأهالي ظهور معادن تشبه الذهب والفضة والنحاس ما أثار فضولهم واستغرابهم في نفس الوقت، لذلك يقدم موقع الزهراء نيوز خدمة لقرائه بنشر كل ما تريد معرفته عن هذه الظاهرة .

وقال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، إن هذه الظاهرة “تنفس الأرض” تمثل بشرة خير للسودان، مشيرًا إلى أنها تدل على وجود معادن اقتصادية تحت السطح، وبرغم أن هذا الأمر يعتبر من الأمور الغريبة في الدول العربية، لكن المياه الساخنة غالبا يصاحبها ترسيب مجموعة من أهم المعادن الاقتصادية مثل الذهب والفضة والنحاس.

أضاف: “المياه الساخنة بشرة خير للسودان لوجود معادن اقتصادية تحت السطح”، متابعًا : “المياه الساخنة غالبا يصاحبها ترسيب مجموعة من أهم المعادن الاقتصادية مثل الذهب والفضة والنحاس، وفرصة لحفر آبار استكشافية لمعرفة النظام التعدينى تحت السطح”.

وأوضح أن “الثقوب الهوائية أحد أبسط أشكال عمل المياه الساخنة تحت سطح الأرض، ونظرًا لأنها فى مناطق صحراوية فمعظمها هواء ساخن، نتيجة غليان جزء من المياه الجوفية التى شحنت بعد السيول الأخيرة الخزان الجوفى، وخرجت الأبخرة تحت الضغط من خلال التشققات أو الثقوب”.

وكشف عن أهم الأشكال الأخرى للمياه الساخنة، والتي حددها في “العيون الكبريتية الساخنة، الأكوام الطميية تشبه البراكين وحجمها صغير 1-2 م (سوريا 2023)، والنافورات الطبيعية Geysers كما هو فى Yellowstone, Montana, USA، وصخور الترافرتين (صخر رسوبى من كربونات الكالسيوم ذات خطوط عريضة ومموجة.”

وحول الثقوب التي تخرج منها غازات وأبخرة فى شمال السودان، قال الدكتور عباس شراقي: “إن انبعاث غازات وأبخرة من ثقوب صغيرة فى القشرة الأرضية فى الولاية الشمالية فى السودان تثير الذعر خوفا من حدوث زلزال أو بركان.”

المحرر