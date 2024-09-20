القحاتة حتى في الكذب فاشلين المهم ياكلوا قروش المليشيا 😅

القحاتة أغلبهم قالوا أسرهم كانت في البص وفي مطلوقه قالت انو أسرتها ماتت في البص بعد شوية انو أسرتها وصلت ربك بالسلامة حزب الأمة القومي أيضا دخل في الخط.

كده تأكد لي فعلا البص كان بيحمل عناصر مليشيا.

القحتية أفراح النمير : كتبت انو في اسرة جاية بالبص للعلاج من عسلاية للخرطوم

علي أساس مستشفيات الخرطوم شغالة وفيها علاج😃

ال قحاتة حتى في الكذب فاشلين المهم ياكلوا قروش المليشيا 😅

Basher Yagoub