الجنجويد وقصة الأسد والحمار والديك !!

يحكى أن في قرية ما بالقرب من غابة، وعلى طرفها كان هنالك ديك وحمار يتسامران؛

فجأة ظهر أمامهما أسد!

هم الأسد بالهجوم على الحمار ، وخاف الحمار حتى كاد ان يغشى عليه من الخوف، لكن الأسد رأى الديك بريشه الملون، وكان اول مرة يرى فيها ديك !! فتوجس منه وتسمر في مكانه.

تحفز الديك وصفق بجناحيه وصاح صياحه المهعود .. ككوكو كوووووووو!!

خاف الأسد من الديك وفر هاربا.

ظن الحمار ان الأسد خاف منه ، فطارده حتى منتصف الغابة!!

التفت الأسد فوجدت الحمار يطارده .. وليس معه الديك !!

فرجع اليه ؛ وافترسه !

……

ما هي العبرة من القصة ؟

الحمار = مليشيا الدعم السريع

الديك = الجيش السوداني

الأسد = الحركات المسلحة

القرية = دارفور

الغابة = الفاشر

كانت الحركات ( الاسد ) تتهيب الجيش ( الديك ) في دارفور ( القرية ) الذي كان يقف مع الدعم السريع ( الحمار ) وتخافه الحركات ( الاسد ) ،

تقهقرت الحركات ( الاسد ) الى الفاشر ( الغابة ) فتبعها الدعم السريع ( الحمار )

التفتت الحركات ( الاسد ) ووجدت الدعم السريع ( الحمار ) بدون معونة الجيش ( الديك ) – طيران و استخبارات وكده – فعادت اليه وافترسته.

زمان في أول الحرب قلنا الكلام ده وما صدقتوه!!

وانا البعاتي

وليد محمدالمبارك احمد

