🔴 احذر.. مكالمة فعلنا جهاز ستارلينك في السودان باسمك ورقم تلفونك.. لماذا؟

رقم غريب أمس بالليل رسل لي في الواتساب :”السلام عليكم”. رديت عليهو الصباح. قبل شوية ضرب لي في الواتساب، بعد السلام والسؤال عن الصحة والأحوال، والأهل والأولاد، قال لي معاك شركة ستارلينك في ديم سواكن. أمس بالليل رسلت ليك رسالة وما حبيت اتصل عليك عشان الوقت مزعج. نحن بالغلط فعلنا جهاز ستارلينك بي اسمك و رقم تلفونك. فبنعتذر منك يا أستاذ.

و واصل “هسا دايرين نلغي تسجيل الجهاز.”

“استارلنك ده شنو؟” سألتو باستغراب.. فكتر خيرو شرح لي، قال “ده جهاز واي فاي بتاع انترنت، ما سمعت بيهو في الميديا ولا شنو؟”.. قلت ليهو لاقاتني، لكن ما ركزت معاهو.

“طيب، و المطلوب شنو؟” سألتو

قال لي أنا رسلت ليك رقم في الواتساب، ومفروض تقول لي الرقم ده عشان نلغي الإشتراك. وريتو إنو ما جاني رقم.. قال كدي أفتح السماعة الخارجية و اتكلم معاي.. وبقا يوصف لي: “أفتح وين، و عاين وين..” عارف روحو بعمل في شنو!

وريتو إنو ما جاني الرقم.. فقال لي انت بتكون ضغطت عليهو بالغلط و اختفي.. دقيقة خليني أراجع السستم (مهنية عالية).. بعدها قال لي “أها كده جاك الرقم؟”

قلت ليهو أيوة كده جا الرقم.

فباغتني “كم الرقم؟ قولو لي”

طبعا الرقم هو كود حماية بتاع تحويل الواتساب، يعني لو اديتو الكود ده، كده حيكون هكر الواتساب بتاعي.. حيرسل و يستقبل رسائل الواتساب بي رقمي، و ما معروف بعداك حيعمل شنو!..

ما معروف الزول ده بدأ من وين، و هسا قاعد يستدرج في منو.. فحقو ننتبه ونعمل حسابنا شديد.

عموما.. الأفضل الناس تتعامل بحذر شديد مع الأرقام الغريبة وما تثق فيها، خصوصا الناس البخشو فيك شمال وبدوك احساس إنهم عارفين شغلهم وواثقين من روحهم شديد، أو الناس البدوك إحساس إنو الموضوع مستعجل و لازم ترد أو تقرر فيهو سريع.. موضوع الاستعجال ده أسلوب أساسي في الخداع.

اتجرجرت عليهو..و بقيت أسألو، الرقم بتاع شنو.. و أنت منو.. و كدي قول لي تاني الحصل شنو.. في الأخير قال لي ياخ قول لي الرقم عشان المندوب بتاع ستارلينك ما يجيك في محلك، و تاني باغتني بي سؤال: “انت موقعك وين؟”.. قلت ليهو خلي ناس شركة ستارلينك يضربو لي.. قال لي ما نحن شركة ستارلينك. قلت ليهو طيب رسل لي “إيميل”.. قال لي “إيميل؟!” وقفل الخط.. وعمل لي بلوك

عملت بلاغ لناس الواتساب عن الرقم. ياريت أي زول تحصل معاهو حاجة زي دي يبلغ طوالي.

Sideeg Altahier