مصطفى ميرغني: الفرق ده هو البخلينا واثقين من نصر الله لقواتنا المسلحة

قبل مدة من الزمان

اتواصل معاي واحد من القوات المسلحة يتبع للمنطقة العسكرية س

وأنا على معرفة به

فقال لي يا مصطفى

سيد البقالة القريب من بيت قريبكم فلان تقدر تلمنا فيهو ؟

قلت ليهو : لي

قالي والله بنشيل المواد الفيهو ونجردها ليهو ونحول ليهو حقو

عشان ما يتم نهبها من النهابين أو الدعامه

سبحان الله اتواصلت مع بتاع الدكان واتوقعت يقولي شيلوها لوجه الله أو برأس مالها أو بنصف قيمتها أو اسوأ الفروض بحقها كاملا

لكن سبحان الله رفض ذلك كله

وقدر الله انها تتنهب فيما بعد

ما بنعرف ظرفو شنو الله أعلم به

لكن القصة بتوريك الفرق الكبير بين أفراد الميليشيا وأفراد القوات المسلحة

والفرق ده هو البخلينا واثقين من نصر الله لقواتنا المسلحة

مصطفى ميرغني