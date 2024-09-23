واحد تلقى الدعامة نهبو وطردو من بيتو ويجي يقوليك حميدتي وبرهان عذبونا

مشاهير الميديا السودانيين للأسف ما قادرين يطلعو من قالب ثورة ديسمبر و قالب القحاته

وكأنو الخروج من القالب ده عندهم كفر

واحد تلقى الدعا.مه نهبو وطردو من بيتو

و يجي يقوليك حميدتي وبرهان عذبونا

والله يا أخوانا النوعية دي بتغيظني شديد خلاص

أو نوع تاني يقوليك نحن ما بنستاهل البحصل لينا ده

الكلام ده كان قالتو امرأة مقبول

لكن منك ما مقبول كرجل

و ده كلو من تأثير الإعلام القحاتي وسطوتهم في الميديا

أنت يا شاب في زول مستهدفك وبحارب فيك

ممثل ليك في الدعم السريع

انت المفروض تحارب عسكريا وإعلاميا واقتصاديا وسياسيا

وتشوف نفسك بتصلح في أي باب من الأبواب دي وتضع نفسك فيهو

أما باب الشكوى و البكاء ده فزح منو بعيييد

مصطفى ميرغني