واحد يكلم أحمد طه بتاع الجزيرة انو البعمل فيهو دة غير مقبول عند قطاعات واسعة بل غالبة عند السودانيين، الاصرار على خلق انطباع انو القحاتة ديل هم البمثلو السودانيين ودة من خلال انو يستضيف خالد سلك سبعتاشر مرة في الشهر وياسر عرمان عشرة مرات ووليد مادبو دشلمية مرة.

□ في حين يستضيف المناوئين لقحت بصورة أقل وما بديهم الفترة البديها للبلهاء ديل.

□ أنا بسأل احمد طه انت بتشتغل لي مصلحة منو!؟

□ وشنو الهدف بتاع انو تصبح وتمسي العالم كل يوم بمجموعة مكررة بتقول في كلام مكرر من فاقدي الاهلية السياسية والقانونية والمطلوبين للعدالة اللي مفروض يجي يدافعو عن نفسهم قدام المحاكم بدل التفسح في كمبالا و أديس ونيروبي ويصرفو المية دولار بتاعت لقاء الجزيرة!!

د.

Ameen Banaga