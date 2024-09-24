🔴 حكاية سفير السودان في دولة اريتريا

سفير السودان في دولة اريتريا

السفير خالد عباس الذي تم طرده من دولة اريتريا بتوقيع رئيس الدوله السيد اسياسي افورغي، هذا السفير تعرفت عليه عندما كان وزير مفوض في جمهورية أزربيجان، فهو رجل مفعم بالخلق السوداني الاصيل يهب لنجدة المظلوم و يسعى لقضاء حوائج الناس بنفسه في تواضع و نكران ذات، و يسعد بهذا السلوك..

انتدب سفيراً للسودان في اسمرا، و لم يقضي فيها شهر واحد إلا و قابلته حادثة إغتصاب طفلة سودانية ١٤ سنة حضرت مع والدتها لتكملة اجراءات السفر في سفارة إحدى الدول. السفير خالد عباس بحميته و مرجلته السودانية الاصلية تبنى هذا الملف و قام بجميع الإجراءات القانونية في حق المجرم الذي إغترف هذه الجريمة، و عندما وصل ملف القضية إلى النيابة اتضح أن المجرم مسئول نافذ و تابع لجهة أمنية عليا. فتبنت تلك الجهة الأمنية عملية وقف الإجراءات القانونية فقاموا بتوضيب تقرير إستخباراتي ملفق في حق السفير خالد عباس على أنه جاسوس خطر على أمن الدولة الاريترية و يتجاوز حدود صلاحياته، و رفعوا التقرير للرئيس الاريتري مصحوب بتوصية إتخاذ إبعاده و قد حدث ما حدث و الرئيس الاريتري لم يعرف غير ظاهر السبب في تقرير أجهزته الأمنية.

أما الأسرة السودانية المكلومة فقد سافرت تحت ضغوط أمنية و تركت وراءها ملف القضية مفتوحاً في النيابة،

Khalid Ahmed Gorashy