هل ممكن اردول يوري الناس ليه إتحول موقفه من وصف الدعم السريع بإعتباره قوة متمردة إلى وصف جديد

هل ممكن مبارك اردول يدينا رؤية تحالف العداله لإنهاء الحرب بالأخص في جزئية الدعم السريع دي ؟

هل ممكن مبارك اردول يوري الناس ليه إتحول موقفوا من وصف الدعم السريع بإعتباره قوة متمرده إلى وصف جديد وهو طرفي الصراع ؟

هل الموقف الجديد بتاع مبارك اردول يعتبر موقف نهائي ولا حيتغير إذا جا الحسم العسكري المامجود حالياً في نظر مبارك؟

هل إنتو كتحالف للعداله حتوافقوا بإنو حميدتي وعبدالرحيم يكونوا متساويين معاكم في الطرف الآخر بعد العملوهو ده ؟

إذا إنت بتقول إنك قائد حزبي ياريت تعمل إستبيان داخل حزبك ده شوف هل في عضو من عضوية التحالف حيرضى بإنك تتفاوض بإسموا مع مليشيا الدعم السريع دي ؟ إذا لقيت عضو واحد تكون كذبت

يا مبارك من المهم تثبٍت موقف واحد وعلى راحتك إذا كان الموقف الأول وانت داعم للجيش والشعب وواصف المعركه دي بإنها تمرد قوة على الجيش أو موقفك بتاع أمس البتقول فيهو الحسم العسكري مافي والحل تفاوضي بين طرفي الصراع .. أي موقف من ديل الشعب حيقبلوا منك ..

الموقف الأول عندوا ثمن وتبعات ..

الموقف الثاني عندوا ثمن وتبعات ..

من المهم إنو السياسي منكم يتحمل تبعات الكلام البيقولوا وأنا هسه بقوليك..

مافي تفااااوض ولو حصل مااااحيطبق.. الحل العسكري جاااااي ولو قيادة الجيش الحاليه أخرتوا ألف سنه جاي جاي ..

كلامي ده للزمن .. ومابتقدروا مابتقدروا مابتقدرو تلفوا عكس تيار المقاومه الشعبيه ( المسلحه ) مهمآ حصل ..

تبيان توفيق