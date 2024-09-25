نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس تعرب خلال لقائها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن قلقها العميق بشأن الصراع في السودان

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس خلال لقائها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن قلقها العميق بشأن الصراع في السودان وانزعاجها “إزاء نزوح ملايين السودانيين والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين” ، وتؤكد أهمية حث الأطراف المتحاربة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

الجزيرة – السودان