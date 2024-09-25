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خالد سلك ما عندو أي شعور بمجتمعه في فداسي ولا في الجزيرة
لقحاتة عايزين ينجو على مستوى الأفراد ” شقة ، مرتب ، قدرة على التنقل ووعود بمناصب في المستقبل ” مافي شعور تجاه مجتمعاتهم وما ينتظرها من عنف وقتل في حالة سيطرة الميليشيا على أراضيهم ، شخص ذي خالد سلك دا ما عندو أي شعور بمجتمعه في فداسي ولا في الجزيرة ، خطابه كلو إسقاط وتعويض في الكيزان ، على الأقل لو وظف جهده وترديده للمقولات المكررة في إدانة الميليشيا وجرائمها كان خدم أهله ومجتمعه ، لكنها آفة المصالح البعاني منها أمثال سلك وجموع القحاتة ..
Hasabo Albeely
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