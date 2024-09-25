ما يقوم به الجيش السوداني هو أكبر عملية إهلاك للمرتزقة في تاريخ افريقيا

ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا.. بتقول انه المهاجرين غير الشرعيين انخفضوا بنسبة 60%

– طبعا نفس الحال حاصل في فرنسا واسبانيا..

كلهم تم تجنيدهم كمرتزقة في المليشيا..الحقيقة الواضحة ان المليشيا استقطبت اكثر من نص مليون مرتزق من بداية الحرب.. وبحمدالله الجيش حيد نصهم واصاب مايقارب مئة الف منهم بعاهات مستديمة..

– ما يقوم به الجيش السوداني هو أكبر عملية إهلاك للمرتزقة في تاريخ القارة وباذن الله ستنعم القارة بالاستقرار لمدة 50 عاما قادمة في حال انتصر الجيش السوداني.. وسينتصر باذن الله.

Alnour Sabah