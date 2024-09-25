زي اليوم دا وصلت مدينة مدني قادما من الخرطوم .. تنبيه لباقي الولايات

زي اليوم دا وصلت مدينة مدني قادما من الخرطوم ..

اتفاجأت انو ماف سيرة حرب ولا ارتكازات حقيقية ولا شعور من المواطن نفسو بوجود شي خطير عليه ولا الناس حوله .. كان في حالة إنفصال كبيرة عن الواقع ونقاشات الناس في المواصلات عبارة عن نبز لنازحي الخرطوم ومعايرة ليهم بأنهم (شردوا) والمساجد ما عندها علاقة بواقع الناس وحضرت عدد من النقاشات في انو الحاصل دا فتنة ساي وما بنقيف مع أي طرف من الطرفين.

مع إنشغال الإجهزة الأمنية بالجبايات وملاحقة أصحاب المحلات بعد الساعة ١١ والتلاسن بين نظاميي الخرطوم والجزيرة ومشاكل افراد القوات المسلحة مع الشرطة البيقفلو بسببها السوق.

وحالة التنمر لو زرت القرى والحلّال على ناس الخرطوم ووصفهم بالجُبن وانهم لو حصل ليهم الحصل في الخرطوم ما ح تكون ردة فعلهم مختلفة.

الكلام دا ما لوم لأهل الجزيرة أهل الكرم وحسن العشرة بل هو تنبيه لباقي الولايات انو يتعظوا من الحصل بسبب سوء التصور للواقع لأنه الكلام الفوق دا هو نفس الواقع حاليا في كتير من الولايات الآمنة.

ما تتمنى الشر، ولا تعاير متضرر، ولا تقسى على صاحب حاجة، راعي لمشاعر النازح وقاسمو اللقمة عشان ما يبقى الغريب أحنّ من القريب.

Omer Abdulhay