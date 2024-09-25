الحكيم: في صلاة المغرب وأنا أؤم الناس تذكرت أني لست متوضئا

#بطلت_صلاةالامام_فقط

في صلاة المغرب وأنا أؤم الناس – أمس – تذكرت أني لست متوضئا

( وما تسألوني الشاغل بالك شنو )

فتراجعت واستخلفت رجلا خلفي ثم توضات ورجعت صليت خلفه مسبوقا ثم أكملت بعد سلامه.

وهذا صحيح وأنا فقط من تبطل صلاته

ولو لم أعلم الا بعد الصلاة فأنا من يعيد وهم صلاتهم تصح

روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال مالك والشافعي .

روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم وجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا .

وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة, فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا .

لو كنت تماديت – خجلا او أنفة – فصلاتي باطلة وصلاتهم صحيحة واثمهم علي

ونفس الأحكام على الامام الذي أحدث أثناء الصلاة فيخرج ويستخلف

ذكر #المالكية الحالات التي تبطل فيها صلاة الإمام فقط استثناء من قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على مأمومه إلا في اثنتي عشرة مسألة وهي:

1-سبق الحدث، أي غلبته فخرج ولم يعمل بهم عملا.

2-نسيان الحدث أيضا حتى أتم الصلاة.

3-ضحك الإمام غلبة أوسهوا.

4-رؤية المأموم نجاسة على إمامه فأراها له فورا ولم يقتد به بعد ما رآها.

5-كشف عورة الإمام أعني السوءتين.

6-إذا رعف في الصلاة رعاف بناء فاستخلف.

7-إذا انحرف عن القبلة كثيرا ونوى مأمومه مفارقته.

8-طروء فساد على صلاة الإمام الذي قسم طائفتين في الخوف بعد مفارقة الأولى.

9-إذا ترك السجود لقبلي وكان عن ثلاث سنن وطال وسجده المأموم.

10-إذا قطع الإمام الصلاة لخوف على مال أو نفس.

11-إذا طرأ على الإمام جنون أو موت.

12-إذا نسي الإمام سجدة ويسبح له المأموم ولم يرجع فسجدها المأموم، واستمر الإمام تاركا لها حتى سلم وطال الوقت.

#كرسي_المالكية #المذهب_المالكي #الامام_مالك #الفقه #الاسلام #الصلاة #العالم_الاسلامي

محمد هاشم الحكيم