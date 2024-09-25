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يا بت الماجدي ادخلي معانا في (منصة التداول) اعتذرت ليه قلت انا ما فطرت خلي يكون عندي دولار
قبل كم يوم واحد اخونا قال لي يا بت الماجدي ادخلي معانا في ( منصة التداول ) بمبلغ 250 دولار وباذن الله ح تلاقي فائدة ممتازة ..
اعتذرت ليه قلت انا ما فطرت خلي يكون عندي دولار …
المهم الليلة من الصباح الناس الشاركت ودفعت قروشها فاتحيين بيت بكاء بتاع المنصة شال دولارات الناس كلها وعمل قام بالضلام وقفل المنصة 🥲 والمنصة التانية ح تقفل قريب برضو …
غايتو انا قلبي نصييييح وبشوف كويس عشان كدا زحيت من القصة دي حالتي مفلسة
الله يعوض الناس …
عائشة الماجدي
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