يا بت الماجدي ادخلي معانا في (منصة التداول) اعتذرت ليه قلت انا ما فطرت خلي يكون عندي دولار

قبل كم يوم واحد اخونا قال لي يا بت الماجدي ادخلي معانا في ( منصة التداول ) بمبلغ 250 دولار وباذن الله ح تلاقي فائدة ممتازة ..

اعتذرت ليه قلت انا ما فطرت خلي يكون عندي دولار …

المهم الليلة من الصباح الناس الشاركت ودفعت قروشها فاتحيين بيت بكاء بتاع المنصة شال دولارات الناس كلها وعمل قام بالضلام وقفل المنصة 🥲 والمنصة التانية ح تقفل قريب برضو …

غايتو انا قلبي نصييييح وبشوف كويس عشان كدا زحيت من القصة دي حالتي مفلسة

الله يعوض الناس …

عائشة الماجدي