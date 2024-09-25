الواحد متألم جدا للحصل للمستثمرين في منصة 2139

وقد ناشدت ونصحت

ولاحول ولاقوة إلا بالله

– لاتحزن على هذه الخسارة فهذا كسب خبيث قد صرفه الله عنك خاصة أن نشاط الشركة لايخضع لأي رقابة شرعية خاصة انها شركة لا تلتزم الحلال والحرام في استثماراتها وهي تتخذ من القمار كنشاط رئيسي لها.

– لو لسه عندك قروش في كونتي ولا غيرها من باقي الأنشطة الاحتيالية فالأفضل ليك تسحبها الآن قبل بكره، ولو جاتك منها فوائد فأخرجها عن ذمتك.

– من الدروس المستفادة إنك ما تدخل قروشك في نشاط أنت ما عارف طبيعته شنو.

– أي سمسار دخلك في المنصة دي فطواااالي أبقى ليهو في رقبتو زي ما بقى ليك في رقبتك عشان يدخلك الاحتيال ده.

إيهاب إبراهيم الجعلي

