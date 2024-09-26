الصحة بالشمالية: حالات الإصابة بالكوليرا بلغت ٧٠٥ حالة

أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية أن إجمالي حالات الإصابة بالإسهال المائي بلغ 705 حالات، منها 243 حالة في محلية دنقلا و453 حالة في محلية الدبة. وأكدت الوزارة تراجع حالات الإصابة وتعافي العديد من المصابين.

وقد استمعت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية، خلال اجتماعها الأربعاء في دنقلا برئاسة ممثل والي الشمالية نصر الدين عوض، إلى تقرير وبائي حول حالات الإسهال المائي والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار المرض.

وأوضحت اعتماد الفاضل، المدير العام المكلف لوزارة الصحة بالولاية، في تصريح بعد الاجتماع، أن 19 حالة وفاة سُجلت في محلية الدبة نتيجة التأخر في الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أن جميع الحالات في محلية دنقلا قد تماثلت للشفاء. وأثنت على جهود شركاء وزارة الصحة، بما في ذلك الغرفة التجارية والمقاومة الشعبية، في محاصرة المرض، إلى جانب مساهمة المحليات في حملات الإصحاح البيئي.

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