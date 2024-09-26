قيامة المليشيا قامت، فارق النوم عيوننا طرباً بالفتك والمتك

ومن كل النواحي يطل وجه الشهيد محمد صديق ، وصوت الشهيد عثمان مكاوي وهو يردد الجيش عقل وخبرة وتكتيك..

وقيامة المليشيا قامت ، فارق النوم عيوننا هذه الليلة طرباً بالفتك والمتك ، وفارق النوم عيون المليشيا وأذيالها رعباً وكمد..

نقطع الكباري على كيفنا ونعبر نحو توتي نضمد جراح أهلها الصامدين وننصب صيوانات الفرح في حدائق ٦ أبريل..

والحساب بدأ ، والحشر في نار جهنم جاري التنفيذ وقفل واحتفل..

#ام_وضاح