فيسبوك

قيامة المليشيا قامت، فارق النوم عيوننا طرباً بالفتك والمتك

2024/09/26
ام وضاح

ومن كل النواحي يطل وجه الشهيد محمد صديق ، وصوت الشهيد عثمان مكاوي وهو يردد الجيش عقل وخبرة وتكتيك..

وقيامة المليشيا قامت ، فارق النوم عيوننا هذه الليلة طرباً بالفتك والمتك ، وفارق النوم عيون المليشيا وأذيالها رعباً وكمد..

نقطع الكباري على كيفنا ونعبر نحو توتي نضمد جراح أهلها الصامدين وننصب صيوانات الفرح في حدائق ٦ أبريل..

والحساب بدأ ، والحشر في نار جهنم جاري التنفيذ وقفل واحتفل..
#ام_وضاح

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/26