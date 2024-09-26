خطة تقدم الجيش بإشراف الفريق البرهان

دا جيش —

اي تقدم للجيش يتم بمباركة القائد البرهان بمعني أن الجيش قيادة..

يعني خطة تقدم الجيش الليلة بإشراف الفريق البرهان ومافي جندي واحد بتحرك من غير تعليمات قيادته ….

فعليه لا تصوروا للناس أن بغياب البرهان تم التقدم

ابداً قيادات الجيش وقائد العمليات يضعوا الخطة مع هيئة القيادة وبتنسيق مُحكم يتم التحرك …

وبالمناسبة توقيت يوم التحرك مرتبط مع خطاب البرهان في الأمم المتحدة أمام العالم يعني دا شغل كبير ومرتبط ببعضه …

الوعي أخو الإنتصارات

حيّا الله الجيش قيادة وضباط وعساكر

وهزم الله مليشيا الجنجويد

عائشة الماجدي